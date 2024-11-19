Elif'in sevinç gözyaşları duygulandırdı
Esenyurt’taki Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu öğrencisi Elif Durdu’ya, akülü sandalye hediye edildi. Sevinç gözyaşları içinde bağışı yapan Vakfa teşekkür eden Elif’in annesi, akülü sandalyenin hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti.
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