Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü.
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