Eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi’nde geçtiğimiz sabah saatlerinde meydana gelen cinayetle ilgili emniyet birimlerinden açıklama geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi Esma Söğütçü, eşi Y.S. tarafından uykusunda boğularak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Y.S., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.