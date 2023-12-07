Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınbabasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın, olaydan bir gün önce eşinin ailesine, "Kılıç ailesi bu size ilk ve son uyarım. Altınlarımı vermezseniz sizi sırayla kötürüm bırakırım" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.