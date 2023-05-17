FETÖ'cüler şikayet etti, Alman polisi SABAH ve AHaber ekibini gözaltına aldı | Video

FETÖ’cüler şikayet etti Alman polisi baskın yaptı. A Haber muhabiri ile Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı. Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali anlattı.