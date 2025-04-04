Video Haber FETÖ’ye yönelik 27 ilde icra edilen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı | Video
FETÖ’ye yönelik 27 ilde icra edilen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı | Video

FETÖ’ye yönelik 27 ilde icra edilen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı | Video

04.04.2025 | 16:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından 27 farklı ilde terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48’ninin tutuklandığını bildirdi.

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Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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