Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı

Suriye'de rejimin çöküşü, bölgede büyük bir siyasi dönüşümün habercisi olarak yorumlanırken, Türkiye'de Baas rejimini destekleyen bazı Rus-iran güdümlü çevreler uzun süre boyunca etki ajanlığı yaparak Esad'ın katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de "Bu şahıslara, bu etki ajanlığını neden yaptıklarının hesabı sorulmalı." diyerek tepki gösterdi.