Gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Kırıkkale-Ankara kara yolundaki hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dikkat çekici bir gizleme yöntemiyle 377 sentetik hap ele geçirildi.
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