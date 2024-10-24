Video Haber Gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi
Gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi

Gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi

24.10.2024 | 23:46

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Kırıkkale-Ankara kara yolundaki hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dikkat çekici bir gizleme yöntemiyle 377 sentetik hap ele geçirildi.

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