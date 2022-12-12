Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: "İnsan utanır biraz ya!" | Video

HALK TV’de katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “engelleniyoruz” sözlerini yineleyince İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan tepki gösterdi. Göksu, “Yalanlarını İBB meclisinde yüzüne vurmamıza rağmen, aynı alışkanlığını sürdürüyor. O kadar beceriksizsiniz ki, bunu söylediğiniz ‘koca koca yalanlar’ bile kapatamıyor artık! El insaf ya. İnsan ‘beni engelliyor’ diyerek televizyon televizyon dolaşırken utanır biraz ya. 51 dosya gelmiş, 50 tanesine ‘evet’ demişiz be” dedi.