Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme
Hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.
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