Video Haber Haluk Görgün: Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz
Haluk Görgün: Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz

Haluk Görgün: Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz

25.10.2024 | 12:40

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız ve terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.

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