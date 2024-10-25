Haluk Görgün: Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız ve terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.
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