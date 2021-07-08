Hasan Basri Yalçın | CHP’de tasfiyeler tamam, sıra yeni kimlik inşasında
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Hasan Basri Yalçın | CHP’de tasfiyeler tamam, sıra yeni kimlik inşasında 08.07.2021 | 15:38
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Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama! Bölgede yangın çıktı | Video 07.07.2021 | 23:47
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Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti | Video 07.07.2021 | 21:19
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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı | Video 07.07.2021 | 17:35
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Hasan Basri Yalçın'ın 08.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...