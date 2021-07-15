Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele
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Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 15.07.2021 | 11:21
05:57
Yavuz Donat | Şanlı direniş 15.07.2021 | 11:17
12:47
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15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
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Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video 14.07.2021 | 21:49
05:27
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Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı | Video 14.07.2021 | 17:17
06:42
Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 14.07.2021 | 15:53
15:16
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FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14.07.2021 | 14:38
02:55
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Engin Ardıç | Atatürk solcu muydu? 14.07.2021 | 13:09
04:18
Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme 14.07.2021 | 12:58
05:54
Salih Tuna | Sulandırma!.. 14.07.2021 | 12:52
32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
05:01
Başkan Erdoğan "Projelerimizi sahiplenmelerine karşı dikkatli olmalıyız" 14.07.2021 | 12:33
Hasan Basri Yalçın'ın 15.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...