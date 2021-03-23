Hasan Basri Yalçın | HDP’ye kapatma davası
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Hasan Basri Yalçın | HDP’ye kapatma davası 23.03.2021 | 13:59
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Yavuz Donat | Anıtkabir 22.03.2021 | 12:14
Hasan Basri Yalçın'ın 23.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...