Video Haber Hasan Basri Yalçın | HDP’ye kapatma davası

Hasan Basri Yalçın | HDP’ye kapatma davası

Hasan Basri Yalçın | HDP’ye kapatma davası
23.03.2021 | 13:59

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Hasan Basri Yalçın'ın 23.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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