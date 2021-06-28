Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık
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Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 28.06.2021 | 16:50
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Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 28.06.2021 | 13:50
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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video 27.06.2021 | 14:17
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Hasan Basri Yalçın'ın 28.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...