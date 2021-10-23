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OTOMATİK OYNAT
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Hasan Basri Yalçın | Türkiye’ye parmak sallayanlar 23.10.2021 | 14:52
02:51
05:45
02:35
Mehmet Barlas | Putin de ‘Dünya değişti’ diyor 23.10.2021 | 12:32
19:21
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
00:14
Kütahya'da off-road ekibi yola çıkan ayıyı araçlarıyla kovaladı! 23.10.2021 | 11:27
04:53
Antalya Kaş'ta 'yakıcı denizanası' istilası 23.10.2021 | 10:35
02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
01:34
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Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi | Video 22.10.2021 | 21:03
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Haluk Bayraktar’dan babasıyla ilgili duygulandıran paylaşım | Video 22.10.2021 | 19:25
05:28
Putin, ilk kez İsrail Başbakanı Naftali Bennet'i kabul etti | Video 22.10.2021 | 19:16
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Mehmet Barlas | Rusya da NATO’ya girmeli 22.10.2021 | 16:49
04:26
Hilal Kaplan | Özdemir Bayraktar’ın açtığı yol... 22.10.2021 | 16:46
04:22
Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’ 22.10.2021 | 16:44
Hasan Basri Yalçın'ın 23.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...