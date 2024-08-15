Hava savunma sistemi HİSAR O, 40 kilometre uzaklıktaki hedefi imha etti | Video

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak olan HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz." dedi.