HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" | Video
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HDP'ye yönelik açılan kapatma davası Türkiye'nin gündemine otururken terör destekçisi partinin PKK'ya verdiği destek sözleri bir kez daha akıllara geldi. "Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Öcalan gelsin...Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini..." sözleri bu cümlelerden sadece bazıları. İşte HDP'li isimlerin terör örgütü ve terörist başı Öcalan'a yönelik övgü dolu sözleri...