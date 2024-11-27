Hediye yerine yardım: Öğretmenler Günü’nde örnek proje

Afyonkarahisar Merkez TOKİ İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir dayanışma ve duyarlılık sergiledi. Öğretmenleri Habibe Koyuncu’nun hediye kabul etmeyeceğini bilen öğrenciler, anne ve babalarının desteğiyle anlamlı bir projeye imza attı.