Video Haber Hilal Kaplan | CHP artık PKK gölgesinde
Hilal Kaplan | CHP artık PKK gölgesinde

Hilal Kaplan | CHP artık PKK gölgesinde

05.04.2023 | 11:29

Hilal Kaplan'ın 05.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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