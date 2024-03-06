Video Haber İBB Başkan Adayı Kurum: "İsrafı bitirdik dediler, 175 milyon lira reklama harcadılar" | Video
İBB Başkan Adayı Kurum:

İBB Başkan Adayı Kurum: "İsrafı bitirdik dediler, 175 milyon lira reklama harcadılar" | Video

06.03.2024 | 06:13

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şile’de Kızılcaköy Köy Konağı açılışında yaptığı konuşmada, "İsrafı bitirdik dedikleri işlere 175 milyon lira tabelalara reklam vermek suretiyle harcadılar. 2 günlük konsere 550 milyon lira harcadılar. Ve sadece şu iki kalem emin olun bugün Şile’nin bütün köylerinin eksiklerini giderebilecek bir bütçe” dedi.

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şile'de düzenlenen mitingin ardından Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, daha sonra Kızılcaköy Köy Konağı açılışına katıldı. Açılışta Kurum'a Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

"İSRAFI BİTİRDİK' DEDİKLERİ İŞLERE 175 MİLYON LİRA TABELALARA REKLAM VERMEK SURETİYLE HARCADILAR"
Açılışta konuşan Murat Kurum, "Ben 81 ile gitmiş, 81 ilde hizmetler yapmış biri olarak karşınızdayım. Oradaki tecrübemizin, birikimimizin çok daha fazlasını İstanbul'umuza Şile'mize kazandıracağız. Şile'nin, İstanbul'un en güzel köyü olması için gereken her türlü yatırımı da biz yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynağı her yere yeter. Yeter ki siz o kaynağı Şile'nin güzel insanlarına harcayın. Yeter ki siz o kaynağı Şile'nin gençleri için spor sahası yapmak için harcayın. Maalesef İstanbul'un kaynakları çarçur edildi. İstanbul'un kaynakları yarı zamanlı belediye başkanlığı o kibirli Belediye Başkanı tarafından kendi emelleri, kendi gelecekleri için harcandı, israf edildi. 'İsrafı bitirdik' dedikleri işlere 175 milyon lira tabelalara reklam vermek suretiyle harcadılar. 2 günlük konsere 550 milyon lira harcadılar. Ve sadece şu iki kalem emin olun bugün Şile'nin bütün köylerinin eksiklerini giderebilecek bir bütçe. 'Engelleniyoruz' diyorlar, biz büyükşehir belediyesinde devletin kaynaklarını, oradaki sizin vergilerinizi, büyükşehir belediyesinin bütçesini 12 kat artırarak göndermişiz ama hala engelleniyoruz diyorlar. Devletimiz her türlü imkanı vermiş ulaşımla alakalı Ulaştırma Bakanlığımız her türlü yatırımı yapmış. Bütün bakanlıklarımız Şile'mize İstanbul'umuzun 39 ilçesine her türlü hizmeti yapmış, ama bir belediye başkanı ne diyor 'biz engelleniyoruz'. Ev kadınlarımızı bize destek olmakla suçlayarak onları ayrıştırıyor. Bu eş genel başkan ne diyor? Bedelli askerlik yapanların vatana sevgilerini sorguluyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, maalesef ayrıştırmaktan öteye gidemediler. Kur'an kursuna giden çocuklarımızı o orta çağ zihniyeti diye tarif ettiler. Gazze'ye yapacağımız yardımlarımıza, 'bu yardımları niye yapıyorsunuz' dediler ama bir taraftan da telaşlandılar. Bugün Gazze'ye yardım fotoğraflarını gösteriyorlar. Hani Gazze'nin oradaki Kudüs'ün bağımsızlığı için mücadele edenler teröristti. Siz şimdi niye teröristlere madem yardım ediyorsunuz? Şu an bu Eş Genel Başkan da, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat da telaşlılar. Çünkü 31 Mart akşamı Şile'miz, Kızılcaköy'ümüz ikisini de süresiz tatile gönderecek. İşte bu ayrıştırmanın, ev kadınlarımızı ötekileştirmenin, askere bedelli giden askerlerimizin vatan sevgisini sorgulamanın hesabını sandıkta vereceğiz. Öyle bir coşkuyla sevgiyle geliyoruz ki Allah'ın izniyle büyük bir zafer kazanacağız. Bu zaferle birlikte tüm İstanbul sevinecek, şehitlerimizin gazilerimizin annesi sevinecek, Aybüke öğretmenin annesi sevinecek, Eren Bülbül'ün annesi sevinecek. Hiç kimse kaybetmeyecek tüm İstanbul kazanacak. 31 Mart akşamı İstanbul'un 5 yıldır üzülen yorulan 571 yıllık onuru gururu yeniden ayağa kalkacak" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

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