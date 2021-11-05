İBB personelinden Tevfik Göksu'ya tehdit: Ağır hakaret ve küfürler | Video

İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan Utkan Baştürk, sosyal medya paylaşımlarında ve Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’yu tehdit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, her meclis konuşması sonrası CHP'lilerin hedefi oluyordu. Göksu bu kez İBB'de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personel olan ve sosyal medya paylaşımlarından CHP'li olduğu anlaşılan Utkan Baştürk'ün tehditlerine ve ağır hakaretlerine maruz kaldı.

İBB tarafından bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe girdiği anlaşılan Utkan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

ESENLER BELEDİYESİ'Nİ ARAYIP HAKARETLER ETTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Utkan Baştürk, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurdu.