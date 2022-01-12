Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: DİAYDER YPS/PKK’yla bağlantılı alarm durumundayız | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: DİAYDER YPS/PKK’yla bağlantılı alarm durumundayız | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: DİAYDER YPS/PKK’yla bağlantılı alarm durumundayız | Video

12.01.2022 | 23:42

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, teröristle fotoğrafları olan HDP'li Semra Güzel hakkında, "Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz." ifadelerini kullandı. İBB'ye yönelik terör teftişi ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." diye konuştu. DİAYDER'in YPS/PKK'yla bağlantılı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız." dedi.

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