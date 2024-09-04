Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör unsuru imha edildi: MSB görüntüleri paylaştı | Video
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında; içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği açıklandı. Öte yandan bakanlık harekatın görüntülerini de yayınladı.
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