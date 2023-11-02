İsrail bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu: 2 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediğini ve hastane önündeki 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.