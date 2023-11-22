Video Haber İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü

İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü

22.11.2023 | 22:15

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne gece boyu ve sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47. güne girildi.

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