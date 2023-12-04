İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin tahliye konvoyundaki ambulanslara 18 Kasım’da düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
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