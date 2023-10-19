Video Haber İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor
İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor

İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor

19.10.2023 | 17:42

İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki çatışmaların yoğunlaştığı Sderot kentinde gökyüzüne dumanlar yükseldi.

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