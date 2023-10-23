İsrail’in Gazze’ye yoğun hava saldırıları devam ediyor
İsrail’in yoğun hava saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde gökyüzüne dumanlar yükseldi.
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