Video Haber İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video
13.05.2021 | 01:44

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İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video 00:10
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İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi.

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