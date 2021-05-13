İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video
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İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi.