İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabileceğini belirterek, "Bu, sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor." dedi.