İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu
İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
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