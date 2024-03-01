İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı! | Video
İstanbullu güne yine ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle binlerce kişi okuluna işine geç kaldı. Durakta saatlerce bekleyen yolculardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: İstanbul'un başına gelmiş en kötü şey Ekrem İmamoğlu!
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