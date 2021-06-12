İşte YPG/PKK'nın alçak saldırısından ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
İşte YPG/PKK'nın alçak saldırısından ilk görüntüler | Video 12.06.2021 | 21:34
00:48
Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video 12.06.2021 | 21:11
01:42
01:55
00:52
Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video 12.06.2021 | 19:43
02:45
Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü | Video 12.06.2021 | 18:17
05:09
03:26
Engin Ardıç | Osmanlı’da saat kulesi mes’elesi 12.06.2021 | 16:20
03:44
Şebnem Bursalı | İstemezükçülere gelsin... 12.06.2021 | 16:16
04:16
Melih Altınok | Zorlama yok ama istersen yaptırma! 12.06.2021 | 16:14
03:46
Hasan Basri Yalçın | HDP’nin kapatılması 12.06.2021 | 16:11
01:57
02:15
04:19
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 12.06.2021 | 12:25
04:30
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 12.06.2021 | 11:50
01:09
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 12.06.2021 | 00:37
01:33
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
06:00
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
00:57
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//YPG terör örgütü unsurlarınca yapılan Grad Füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Bölümü'ne isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hastanede tedavi görmekte olan 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tesbit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.