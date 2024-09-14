İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın katillerinin bulunması için nefesler tutuldu. Türkiye, Narin Güran soruşturmasını yakından takip ederken soruşturmaya ilişkin de yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi jandarma eşliğinde evine geldi. Nevzat Bahtiyar'ın evinden çuval dolusu eşyalar alındığı görüldü.