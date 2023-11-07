İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı: Rozetini Başkan Erdoğan taktı | Video
İYİ partiden istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Partiye geçti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.
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