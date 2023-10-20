Joe Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş" destek
ABD Başkanı Joe Biden, bugün İsrail için Kongre'ye acil bütçe sunulacağını belirterek "Kongre'de İsrail'e eşi benzeri görülmemiş destek talep edilecek." ifadelerini kullandı.
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