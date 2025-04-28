Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara seslendi. CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan; "Deprem çalışmalarımızı diline dolayan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, İstanbul’un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Genel Başkan, miting yaptı" ifadelerine yer verdi.