Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara dair yeni görüntüler paylaştı.
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