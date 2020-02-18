Kelle paçanın faydaları nelerdir? Korona virüsüne bile iyi geliyor! | Video
Son günlerde Çin'de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzehiri olarak görülen paça çorbası, soğuk kış mevsiminin en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği söylemişti. Karatay'ın bu açıklamalarına, paça çorbası yapan lokantaların sahipleri ve çalışanları da destek verdi. İşte paça çorbasının şifası ve koronavirüse karşı faydaları...
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