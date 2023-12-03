Video Haber Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi
Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi

Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi

03.12.2023 | 18:41

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayet üzerine şahıs, yakalanarak sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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