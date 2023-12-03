Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayet üzerine şahıs, yakalanarak sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.