Kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayet üzerine şahıs, yakalanarak sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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