Video Haber Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta

Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta

24.01.2024 | 15:08

Kerem Alkin'in 24.01.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe Yazısı...

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