Kılıçlı hutbeden rahatsız olanlar Batı'da olunca neden 'Modernlik' olarak kabul ediyorlar? | Video

Ayasofya Camii'de 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini elinde kılıça irad etmesinden kimler rahatsız oldu? İslam'da 'Kılıç hakkı' ne anlama geliyor? Türkiye'de kılıçla Cuma hutbesi irad edilmesine karşı Batı ülkelerinde kılıçla kutsanmayı neden modernlik olarak görüyorlar? İşte İslam'da 'Kılıç hakkı'...