Video Haber LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti

11.10.2024 | 16:18

Türkiye’nin roket ve füze teknolojileri lideri Roketsan, geliştirdiği milli sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya devam ediyor. Deniz platformlarını tehditlere karşı korumak için Türk mühendislerce geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı. Çelik Kubbe projesinde de yer alacak LEVENT, takvimde yer alan testleri tamamladı.

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