Video Haber Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı
Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı

Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı

23.10.2021 | 17:35

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Mahmut Övür'ün 23.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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