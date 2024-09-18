Video Haber Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı

Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı

18.09.2024 | 23:42

Marmaris’te düzensiz göçle mücadele yürüten Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracı yol üzerinde durdurarak içindeki 27 kaçak göçmeni yakaladı.

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