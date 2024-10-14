Video Haber Marmaris'teki palalı kavgada 2 şüpheli tutuklandı
Marmaris'teki palalı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Marmaris'teki palalı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

14.10.2024 | 22:35

Marmaris’te sokak ortasında alacak verecek davasından ötürü çıkan palalı kavgayla ilgili şüpheliler V.A. ile D.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler V.A. ile D.T. çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahla Tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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