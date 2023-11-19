Video Haber Mazıdağı'nda sağanak sonrası yollar göle döndü
Mazıdağı'nda sağanak sonrası yollar göle döndü

Mazıdağı'nda sağanak sonrası yollar göle döndü

19.11.2023 | 20:53

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, ilçede ulaşım zorlaştı.

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