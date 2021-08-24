Mehmet Barlas | Demokraside kararı anketler değil seçim verir
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Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
Mehmet Barlas'ın 24.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...