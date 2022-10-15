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OTOMATİK OYNAT
03:48
Mehmet Barlas | Tahıldan sonra enerji krizini de Erdoğan çözüyor 15.10.2022 | 17:13
16:01
16:59
07:48
19:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video 15.10.2022 | 14:46
01:31
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SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
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Mehmet Barlas'ın 15.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...